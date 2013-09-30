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مصدر أمنى: قاعدة اليمن تخطط لاقتحام منزل "صالح" وقطع رأسه والهروب به

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مصدر أمنى: قاعدة اليمن تخطط لاقتحام منزل "صالح" وقطع رأسه والهروب به مصدر أمنى: قاعدة اليمن تخطط لاقتحام منزل "صالح" وقطع رأسه والهروب به

ذكرت صحيفة "الناس" الأسبوعية اليمنية، اليوم، نقلا عن مصدر أمنى رفيع أن هناك معلومات أولية حصلت عليها الأجهزة الأمنية مؤخرا تشير إلى مخطط لتنظيم القاعدة فى اليمن باقتحام منزل الرئيس السابق على عبد الله صالح وسط العاصمة، بهدف اغتياله وقطع رأسه والهروب به إلى جهة مجهولة.

وقالت الصحيفة (المعارضة) نقلا عن المصدر "إن المخطط يتضمن دخول مجاميع مسلحة بزى عسكرى إلى الحى الذى يقطن فيه صالح، ومن ثم التوجه مباشرة صوب حراسته ومجموعة ستتولى إغلاق الحى لمنع وصول أى تعزيزات عسكرية ومجموعة ستدخل إلى منزل صالح وتغتاله، ومن ثم قطع رأسه والهروب إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر "إن الخلية المكلفة بتنفيذ هذه العملية تعقد اجتماعات مكثفة لتنفيذ المخطط، وقد أطلقوا عليه اسم «غزوة الثأر والعبرة»"، موضحا أن الأجهزة الأمنية ترصد هذا المخطط وستحاول إحباطه قدر المستطاع.
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