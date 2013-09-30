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استشهاد مجندين وإصابة 5 فى هجمات مسلحة على المقرات الأمنية بالعريش

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استشهاد مجندين وإصابة 5 فى هجمات مسلحة على المقرات الأمنية بالعريش استشهاد مجندين وإصابة 5 فى هجمات مسلحة على المقرات الأمنية بالعريش

مهاجمة مجهولين مقرات أمنية بالعريش

استشهد اثنان من قوات الأمن وأصيب 5 آخرون فى هجمات مسلحة على المقرات الأمنية بشمال سيناء  وتم نقلهم القتلي والجرحي إلى المستشفى.

وأعلن مصدر أمني أن مسلحين مجهولين استهدفوا ثلاثة من الأفراد بقسم شرطة ثالث العريش الواقع فى شارع أسيوط بمدينة العريش باطلاق النار بكثافة شديدة عليهم. مما أدى الى استشهاد  الشحات محمد فاروق ، وإصابة  2 آخرين تم نقلهما الى المستشفى فى حالة خطيرة وهما : قرنى كامل قرنى ومحمد أبو الشدايد.

وفى هجوم آخر على مدرعة بمنطقة المساعيد  استشهد عبد الله محمد شعبان متأثراً بجراحه أثناء نقله لإلى المستشفى.

وفى هجوم ثالث على كمين أبو طويلة بالشيخ زويد  أصيب جنديان، وهما : أحمد إسماعيل مناع وحسين سيد أحمد على .
> كما أصيب جندى آخر أثناء استقلاله سيارة بالشيخ زويد ، يدعى ناصر رمضان مبارك.

أ ش أ

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