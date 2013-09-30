3 وجهات سياحيّة خريفيّة لإجازتك

يلازم الشعور بالانتعاش فصل الخريف، حين تتبدّل ألوان أوراق الأشجار من الأخضر إلى الأصفر والبرتقاليّ، لترسم لوحة طبيعية رائعة تخطف الألباب، بالتزامن مع ظهور الأقحوان الذي يلقي بألقه على الحدائق والمتنزهات.ويعدّ الخريف الموسم الأفضل لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، نظراً إلى اعتدال المناخ. ويعشق المصوّرون هذا الفضل لانعكاساته المتألقة على عناصر الطبيعة التي تتجلّى لقطات رائعة في عدساتهم!

"سيدتي نت" يرافقك في جولة على أبرز البلدان السياحية التي تستقبل الخريف على طريقتها الخاصّة:

ـ "هوكايدو"

تقع محافظة "هوكايدو" في أقصى شمال اليابان، وتتمتّع بمناظر خلابة لا مثيل لها! وتحلو الرحلات السياحيّة إليها في الخريف، ابتداءً من منتصف أيلول/سبتمبر، حيث تخلع الأشجار أوراقها استعداداً لتلبس ثوبها الأبيض في الشتاء.ولا بدّ لك من أن تستمتعي بجمال الطبيعة المغطّاة باللون الذهبيّ في متنزه "دايستسوزان" الوطني، كما التجوّل في مدينة "سابورو" التي تقع شرق "هوكايدو"، حيث تشهد على تساقط أوراق الأشجار بألوانها الزاهية.

ـ "تانزانيا"

إذا كنت ترغبين في استقبال الخريف بالمغامرة والإثارة، فلا بدّ لك من التوجّه نحو القارة الأفريقيّة لتستمتعي برحلة "سفاري" مذهلة، حيث بإمكانك قضاء أوقات مليئة بالإثارة في قلب الصحراء الأفريقيّة، برفقة الحيوانات البريّة النادرة. ويُعتبر المركز الوطنيّ في "تانزانيا" الوجهة الفضلى للاستمتاع برحلة سفاري ممتعة في الخريف، نظراً إلى اعتدال الطقس.

ـ جزيرة "هاواي"

صحيح أنّ جزيرة هاواي تُعتبر من أجمل جزر العالم، نظراً إلى اعتدال مناخها على مدار السنة، إلا أنّها تستعدّ لاستقبال زوّارها في الخريف بشكل خاصّ، حيث يكون الوقت مثاليّاً لممارسة الرياضات المائيّة، كالتزلّج على سطح المياه، في خلال الموسم الذي يبدأ من أكتوبر/تشرين الأول حتى مارس/آذار. كما يمكنك الاستمتاع بتجربة تسلّق الجبال التي تكوّنت نتيجة البراكين في الجزيرة، إلى جانب الاستمتاع برؤية الجداول الرائعة، التي لا تعدّ ولا تحصى، حين تأذن السماء لمائها بالهطول على أرض هذه الجزيرة.

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