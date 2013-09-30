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زبيدة ثروت: ماقدرش أبعد عن مصر

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زبيدة ثروت: ماقدرش أبعد عن مصر زبيدة ثروت: ماقدرش أبعد عن مصر

كتب : صفوت دسوقى الإثنين 30-09-2013 09:04

بعد الإقامة شهرا كاملا فى الولايات المتحدة الأمريكية، عادت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت إلى ، وفى تصريح خاص لـ«الوطن» قالت: «أنا لا أستطيع الابتعاد عن مصر وأسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين الحين والآخر بغرض الاطمئنان على صحة ابنتى مها، التى تعانى الإصابة بمرض السرطان، والتى أتألم كثيرا من أجلها، وهى تريد زيارة مصر، لكن ظروفها الصحية وظروف عمل زوجها تمنعها من ذلك».

وأضافت الفنانة الكبيرة أنها لمست على وجوه كل المصريين المقيمين فى أمريكا السعادة بعد انتهاء حكم الإخوان المسلمين وقيام الجيش والشرطة بجهود كبيرة لتطهير مصر من الإرهاب. وأوضحت أن ممارسات الإخوان المسلمين الأخيرة كشفت عن وجهها القبيح وأظهرت للعالم أنها جماعة إرهابية تريد الاستيلاء على مصر.

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