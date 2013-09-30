مقتل وإصابة أربعة جنود من قوات ” سوات” في تفجير عبوة ناسفة بالفلوجة

أفاد مصدر أمني بمحافظة الأنبار بأن أربعة جنود من قوات ” سوات ” سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار التي تبعد عن العاصمة بغداد بنحو110 كيلومترات غربا .

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم الاثنين مستهدفة رتلا عسكريا على الطريق الدولي بين الفلوجة وابو غريب مما أسفر عن مقتل جندي واصابة ثلاثة عناصر من قوات التدخل السريع ” سوات ” بجروح .

أضاف المصدرأن قوة أمنية أغلقت منطقة الحادث ومنعت الاقتراب ، فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي .

وكانت محافظة الأنبار شهدت اليوم الاثنين عملية سطو على محطة وقود غربي المحافظة ..وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين اعترضوا صباح اليوم طريق مدير محطة وقود عكاشات وقاموا بسلب مبلغ مقداره 42 مليون دينار منه ، مشيرا الى ان مدير المحطة أبلغ القوات الأمنية بالحادث لملاحقة المسلحين والقبض عليهم .

أ ش أ