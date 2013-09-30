وزير التربية: السماح لطلبة الإعاقة بالانتقال إلى المدارس الخاصة

| كتب علي التركي |

> أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف الموافقة على انتقال طلبة ذوي الاعاقة من المدارس الحكومية إلى المدارس العربية الخاصة وفقاً للمواعيد التي تحددها الوزارة.> واعتمد الحجرف الذي غادر البلاد في مهمة رسمية يتوجه بعدها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج اعتمد استثناء هؤلاء الطلبة من احكام المادة الأولى من القرار الوزاري 252 /2013 مع مراعاة كافة القرارات المتعلقة لنقل الطلاب مستنداً في قراره إلى المرسوم الصادر بإنشاء وزارة التربية والمرسوم بقانون 8 /2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقرار الوزاري 252 /2013 الصادر بتاريخ 16 الجاري بشأن نقل الطلاب من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ذات المنهج العربي وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام.> إلى ذلك كشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن مفاجآت ستصدر قريباً بشأن قرارات الإحالة للتقاعد ترافقها تغييرات ستتم على بعض الإدارات خاصة وأن الوزير الحجرف كلف مديريها سلفاً بترشيح 3 أسماء من كل إدارة لتولي مهام الصف الثاني في القيادة مبيناً أن «كشوفات المرشحين انتقلت بشكل سري إلى القطاع الإداري وجار تنفيذ عملية الإحلال الوظيفي وفق قانون التدرج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى تكليف وزير النفط مصطفى الشمالي بتولي حقيبة التربية بالإنابة إلى حين عودة الوزير الحجرف من اجازته بعد عيد الأضحى المبارك.