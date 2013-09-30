وزارة الخارجية: سبب عدم سماح أميركا بدخول أحد الطلبة الكويتيين تحفظ سلطاتها على تأشيرته

كونا- أكدت وزارة الخارجية استمرار اتصالاتها مع السلطات الاميركية للوقوف على سبب الغاء تأشيرة أحد الطلبة وعدم السماح له بالدخول الى اميركا.

>واوضح بيان اصدرته الخارجية ردا على ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول موضوع احتجاز الطالب احمد عادل سيد شبر عبدالحسين في مطار لوس انجلوس للاشتباه بتزوير وتلف جواز السفر ان الطالب المذكور تم ايقافه في مطار لوس انجلوس بتاريخ 15 اغسطس 2013 حيث علمت القنصلية بموضوع احتجازه عبر الملحق الثقافي.

>واضاف ان قنصلية الكويت لدى لوس انجلوس ارسلت على الفور احد ديبلوماسيها الى مطار لوس انجلوس للاطمئنان على المواطن المذكور وبذل المساعي لدى الجهات المختصة للسماح له بدخول الاراضي الاميركية.

>واشار الى ان القنصلية «تمكنت من التواصل مع المواطن في مطار لوس انجلوس واطمأنت عليه كما تم التواصل مع الجهات المختصة في المطار للوقوف على سبب عدم السماح للمواطن بالدخول».

>واضاف البيان «تبين للقنصلية بأن السلطات المختصة لديها بعض الملاحظات حول تأشيرة الطالب التي تعيق دخوله الى اميركا. ولفت الى ان الجهود التي بذلتها القنصلية والاتصالات التي اجراها القنصل العام مع جهات الاختصاص لم تفلح بالسماح للطالب بدخول اميركا، مضيفا ان «القنصلية استمرت في تواصلها مع المواطن خلال فتــرة تــواجده فـــي مــطار لوس انجلوس حـــتى مــغـــادرته إلـــى بـــريطانــيـــا».

>وذكر ان «وزارة الخارجية تجري اتصالاتها مع السفارة الاميركية في البلاد للوقوف على سبب الغاء تأشيرة الطالب وعدم السماح له بالدخول الى اميركا». وأكد حرص القنصلية العامة لدولة الكويت لدى لوس انجلوس على «القيام بواجباتها تجاه خدمة المواطنين الكويتيين ورعاية مصالحهم».

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