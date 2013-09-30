«العون المباشر» تشارك في «سرب الخير»

تشارك جمعية العون المباشر في الملتقى الأول للجمعيات الخيرية في الكويت «سرب الخير» الذي تبدأ فعالياته اليوم «الإثنين» في مقر الهيئة الخيرية بجنوب السرة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

>وذكرت الجمعية في بيان صحافي أن الملتقى يناقش آليات تطوير العمل التطوعي في الهيئات والجمعيات والمبرات الخيرية، والتعريف بأعمالها وإنجازاتها، وسبل الارتقاء بمستوى الأعمال إلى المعايير العالمية.

>وأضاف أن مشاركة الجمعية في هذا الملتقى تأتي إيمانا منها بأهمية التواصل مع الجمهور الكريم واستجابة لما تلقاه من ترحيب واسع من المؤسسات الرسمية والشعبية تقديرا لجهودها المتميزة في ميدان العمل الخيري.

>ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر تنظيم ورش عمل للمشاركين لبحث المشكلات التي تواجه العمل الخيري في الكويت.

>ويقام على هامش المؤتمر معرض للأعمال الخيرية لتعريف الجمهور بأهم الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية داخل وخارج الكويت وتشارك فيه العديد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، وتقدم الجمعية من خلاله عرضاً لأهم انجازاتها ومشاريعها الخيرية من خلال مطبوعات خاصة بهذا الشأن.

>كما توزع الجمعية كذلك مطبوعات خاصة بمناسبة رحيل مؤسس جمعية العون المباشر ورائد العمل الخيري في القارة الأفريقية الدكتور عبدالرحمن السميط «بوسترات وعدد خاص من مجلة الكوثر ورزنامة 2014» تستذكر من خلالها لرحلة من الكفاح امتدت لثلاثة عقود وهب خلالها الراحل حياته للفقراء والمساكين في أفريقيا.

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