موسوعة أمريكية عالمية تختار مصريا كأحد أفضل علماء القرن 21

كتب : رجب المرشدي منذ 4 دقائق

اختارت الموسوعة العالمية الأمريكية ( من هو فى العالم، Who's Who in the World) عالم الرياضيات المصري الدكتور موسى خليفة الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بجامعة جنوب الوادي، للانضمام إلى الموسوعة التي تضم أبرز علماء العالم خلال القرن الحادي والعشرين، لمساهماته العلمية في مجال صناعة الطائرات.

وتلقى خليفة، الذي يعمل حاليا بجامعة الملك خالد بالسعودية، رسالة تهنئة وشهادة تقديرمن المدير العام لمؤسسة ماركيز الأمريكية والتى تختص بنشر وتوثيق السيرة الذاتية لنخبة من الشخصيات البارزة والمتميزة والمؤثرة فى مجالاتها على مستوى العالم، وقد عبر عن سعادته لإدراج سيرته الذاتية في الموسوعة، والتي عدها تتويجا لمسيرته العلمية، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً له لتحقيق مزيد من التميز والنجاح لخدمة العلم والمعرفة، وأيضا تسلم نسخة مطبوعة (31st Edition) من الموسوعة الصادرة من المعهد الأمريكى للسيرة الذاتية للعلماء حول العالم "Marquise Who's Who" والتي دون فيها اسمه باللون الذهبى البارز فى مقدمة سيرتة الذاتية ضمن أكثر من ستة آلاف من القيادات العالمية المتميزة على مستوى العالم لهذا العام.

وعن أسباب اختياره ضمن الموسوعة أشار الى أنه يحمل شهادة الدكتوراه فى الرياضيات الهندسية، والتى درس لأجلها فى كلية الهندسة جامعة هوكايدو باليابان، وعن تخصصه الدقيق النادر والمهم فى "نماذج رياضية فى الهندسة" لحلول بعض المسائل الهندسية المعقدة والتى تصف السلوك الميكانيكى الاهتزازى العددى Numerical Analysis of Vibration للأجسام القشرية ثلاثية الأبعاد Shell Structures والتى لايوجد منه إلا ثلاثة مدارس علمية متخصصة ومختلفة على مستوى العالم (الأمريكية والروسية واليابانية) تقوم بدراسة طبيعة هذا السلوك لهذه الأجسام لما لها من أهمية عظمى فى التطبيقات الهندسية.

وعن إضافته لمجال عمله، استطاع الدكتور "موسى خليفة" عمل نموذج جديد يجعل التكوين الرياضى لمثل هذه المسائل فى صورة "System" من المعادلات سهلة الاستخدام والحل وبجعل جميع متغيراته فى صورة "Dimensionless" والحصول على حل تحليلى لها، إضافة إلى الحلول المثالية "Optimized Solutions" بالرغم من صعوبة هذا النظام من المعادلات التى يحكم حركة هذه الأجسام نتيجة لاحتوائه على بعض الباراميترات العددية. وتخصص فى نمذجة وحل المعادلات التفاضلية النظاميه ذات عدة متغيرات والتى تصف المعادلات الحركية للأجسام القشرية ذات النوع "Oval Shells" والتى تستخدم حديثا فى صناعة أجسام الطائرات بأنواعها.

أيضا تمكن من تعديل وتطوير طريقة "Transfer matrix method" العددية من حلها لأنظمه ذات بعد واحد إلى أنظمة ذات ثلاثة أبعاد، مع عمل وتكوين حزمة برامج كاملة تقوم بحل هذه الأنظمة أسندت لشخصه، ولأول مرة تم الحصول على نتائج دقيقة لهذه الدراسة، وتستخدم كمرجع أساسى للباحثين فى هذا المجال على مستوى العالم.