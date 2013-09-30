معرض الكتاب الدائم بأسيوط يستضيف أفضل كاتب شاب في العالم

يستعرض تامر عبده أفضل كاتب شاب على مستوى العالم خلال لقاء مفتوح بمعرض الكتاب الدائم بأسيوط غدا الثلاثاء تجربته مع الكتابة الأدبية ،والمعوقات التى واجهته داخل مصر وكيفية التغلب عليها بالبحث عن فرص خارجية وحصل عبده على لقب أفضل كاتب شاب في العالم عن المجموعة القصصية ( عندما يموت الحلم ) من منظمة اليونسيف الفرنسى 2006 المركز الاول وجائزة افضل كاتب شاب عن قصة ( اوهامنا ) فى مسابقة مونتريال الثقافية لأدب الشباب بكندا 2007 المركز الـ 33 عن قصة ( أوهامنا ) فى مسابقة مونتريال الثقافية الأدبية لأدب الكبار بكندا 2007وعدد من التكريمات الأخرى من عدد من الدول.إعلان - Ads إعلان - Ads
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