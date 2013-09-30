ثلاثة لاعبين في ريال مهددين بمصير بنزيمة

3 لاعبون في ريال مدريد اقتربوا من مصير كريم بنزيمة الذي أصبحت جماهير البرنابيو لا تطيق تواجده ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

جماهير ريال أصبحت تطلق صافرات الاستهجان بصورة دائمة ضد بنزيمة في مباريات الفريق على ملعب سنتياجو برنابيو، بسبب أداءه غير المرضي.

بل أنها أصبحت تنادي باسم المهاجم البديل ألفارو موراتا في كل مرة يلمس فيها بنزيمة الكرة.

وبعد الخسارة من أتليتكو مدريد في دربي العاصمة يوم السبت 1-0، أصبح الثلاثي سامي خضيرة وألفارو أربيلوا وفابيو كوينتراو مهددا بنفس مصير بنزيمة.

ونال اللاعبون الثلاثة أكبر قدر من السخط الجماهيري عقب الخسارة التي تسببت في إطلاق الجماهير لصافرات الاستهجان ضد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال للمرة الأولى.

وبحسب صحيفة "ماركا" المدريدية، فمسؤولو ريال أوصوا أنشيلوتي بضرورة حماية الثلاثي من أجل تهدئة الأجواء في مدرجات برنابيو خوفا من زيادة الاحتقان بين اللاعبين والجماهير.

الملكي الآن يأتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بفارق خمس نقاط عن برشلونة وأتليتكو المتصدرين.