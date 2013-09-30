تجديد حبس 15 متهماً بخطف موظف بالأقصر

كان ضباط وأفراد مديرية أمن الأقصر الخميس الماضى قد تمكنوا من اطلاق سراح أحد الموظفين الذي تعرض إلي عملية اختطاف من جانب ثلاثة أشخاص،الذين طالبوا ب50 ألف جنيه فدية لاطلاق سراحه.

وذلك بعد تلقى اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر إخطاراً يفيد باختطاف أنور صلاح الدين أمين 35 عاماً موظف بجامعة جنوب الوادي، أثناء تواجده بمقهي يمتلكها بمنطقة أبو الجود، واحتجازه بمزرعة بقرية المنشأة العماري، وقيام المختطفين بمساومة أسرته للحصول علي 50 ألف جنيه فدية لإطلاق سراحه.

وبعمل التحريات ومراقبة حركة الاتصال بين المختطفين وأسرة المختطف، تمكن ضباط مديرية الأمن من إعداد كمين تمكنوا من خلاله من ضبط المتهمين الثلاثة و12شخص اخرون كانوا موجودين فى المزرعة الموجود بها الموظف المخطوف وهو موثوق بالحبال ومغمض العينين

تم القبض علي مرتبكي عملية الخطف، وحرر محضر بالواقعة رقم 4348 إداري الأقصر لسنة 2013 وجاري عرضه علي نيابة الأقصر برئاسة المستشار محمد فهمي، لفتح التحقيق في الواقعة.