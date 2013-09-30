محافظ الوادي الجديد يجتمع مع مسئولي المرافق بالمحافظة

يعقد اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، اجتماع مع مسئولى الصرف الصحى والكهرباء والتخطيط العمراني والطرق ومياه الشرب بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل بهذه المرافق الحيوية.

كما سيقوم المحافظ بجولة تفقدية بالإستاد الرياضى والصالة المغطاة ونادي الوادى الجديد ومنتدى الشباب. كما سيزور مبنى الطب الرياضى وجميع اندية المحافظة ومن المقرر ان يتوجه سيادته بعد انتهاء الجولة التفقدية لمركز باريس لمتابعة تنفيذ التوجيهات التى اعطاها لمسئولى الثقافة بالمحافظة بشأن تطوير قرية حسن فتحى ومتابعة الاعمال لافتتاحها فى احتفالات المحافظة بالعيد القومى.