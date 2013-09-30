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ضبط المتهم الثاني باختطاف فتاة بقنا

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ضبط المتهم الثاني باختطاف فتاة بقنا ضبط المتهم الثاني باختطاف فتاة بقنا

تمكنت الأجهزه الامنيه بقنا من ضبط  متهم أثناء محاولته خطف فتاه بمركز نقاده

كان اللواء  محمد  كمال  مدير امن  قنا  قد تلقى إخطارا بضبط  متهم  حاول خطف فتاه بنقادة. كشفت التحريات  قيام قوة أمنية بضبط  شخص يدعى  حماده . ع . ا  25 سنه  سائق  والمتهم  بمحاولة خطف فتاة  تدعى سميحة . ع   بمركز نقاده  والسيارة المستخدمة فى محاولة الاختطاف وذلك  بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائى بأمن الأقصر ومقيم القرنة  بالأقصر وكانت اجهزة الأمن قد سبق ضبطها للمتهم الأول عقب محاولة الاختطاف مباشرة ويدعى على الصادق سيد 40 سنة عاطل ومقيم نجع الزمامى القبلى قامولا القرنة بالاقصر فتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة نقاده التحقيق.

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