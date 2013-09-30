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صورة - دييجو غاضب من ' صفعة شفانشتايجر '

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صورة - دييجو غاضب من ' صفعة شفانشتايجر ' صورة - دييجو غاضب من ' صفعة شفانشتايجر '

أبدى دييجو ريباس نجم فولفسبورج غضبه من عدم إشهار الحكم لبطاقة حمراء بعد الصفعة التي تلقاها من نجم بايرن ميونيخ وألمانيا باستيان شفانشتايجر.

شفانشتايجر ضرب دييجو على "قفاه" خلال فوز بايرن بهدف على فولفسبورج في الدوري الألماني.

وعقب دييجو لاعب يوفنتوس الأسبق "ضربني بشكل مباغت، كنت أقف وظهري له ولم أتوقع ما حدث".

وتابع "لا أفهم أحيانا كيف يفكر الحكام، سأحاول التأقلم مع هذه الطريقة".

من جانبه، عقب إفيكا أوليتش نجم بايرن ميونيخ السابق ولاعب فولفسبورج حاليا "كان على الحكم طرد شفايني".

بايرن جمع 19 نقطة في سباق البوندزليجا، متأخرا عن بروسيا دورتموند متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

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