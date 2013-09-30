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المجمع المقدس يعتمد 4 لوائح جديدة للكنيسة نهاية العام.. والبابا يرسم أساقفة جدداً فى نوفمبر

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المجمع المقدس يعتمد 4 لوائح جديدة للكنيسة نهاية العام.. والبابا يرسم أساقفة جدداً فى نوفمبر المجمع المقدس يعتمد 4 لوائح جديدة للكنيسة نهاية العام.. والبابا يرسم أساقفة جدداً فى نوفمبر

كتب : مصطفى رحومة منذ 27 دقيقة

يعتمد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، فى اجتماعه المقبل نهاية العام الحالى، 4 لوائح جديدة لتنظيم شئون الكنيسة، أولاها لائحة انتخاب البطريرك التى ستكون بديلة عن لائحة 1957، التى يعترض عليها العديد من الأقباط ورجال الكنيسة، فضلاً عن لائحة للمعاهد التعليمية، وأخرى للتربية الكنسية، وأخيراً لائحة للأسقف الجديد، التى تعكف سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة على إعدادها، فى إطار خطة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، لتنظيم شئون الكنيسة، ‏ ‏ورغبته فى إدارة كل ‏أمور‏ ‏الكنيسة‏ ‏وفقاً‏ ‏للوائح‏ ‏تحدد‏ ‏الأدوار‏ ‏وتنظم ‏الأعمال‏ ‏والمسئوليات‏ ‏فى ‏الكنيسة‏ وأنشطتها. ويرسّم البابا عدداً من الأساقفة الجدد بالكنيسة خلال نوفمبر المقبل، بالتزامن مع تجليسه على الكرسى البابوى، ومن المتوقع رسامة عدد من الأساقفة العموم، فى مقدمتهم القمص سيرافيم المحرقى النائب البابوى لإيبراشية المحلة الكبرى، والقمص باخوم الباخومى النائب البابوى على مركزى إسنا وأرمنت وتوابعها بالأقصر، فضلاً عن رسامة رؤساء لعدد من الأديرة.

وتشمل الخطة رسامة أسقف للطفولة والتربية الكنسية من الرهبان، فى ظل اهتمام البابا بهذا الجانب، لكونه المسئول عن لجنة الطفولة والتربية الكنسية بالمجمع المقدس، قبل توليه الكرسى البابوى، وتحتوى خطة البابا على إقامة أسقفية للأسرة ورعايتها، وأسقفية للتنمية البشرية، فى ثالث دفعة من الرسامات التى ينفّذها البابا داخل الكنيسة منذ جلوسه على الكرسى البابوى. وكان البابا أجلس 7 أساقفة على إيبراشيات الكنيسة فى الداخل والخارج، ورسم 15 أسقفاً عاماً جديداً، حتى الآن. من جهة أخرى، أعلن الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، أنه نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، قررت لجنة الحى بكنائس وسط القاهرة، إلغاء اللقاء نصف السنوى للخدام، وإلغاء حفل ختام النشاط السنوى لكنائس وسط القاهرة المحدّد لهما 6 أكتوبر من كل عام، كما نفت الكنيسة تلقى دير مارمينا بكينج مريوط، تهديدات بتفجيره حال الامتناع عن دفع فدية مليون جنيه.

وقالت الكنيسة إن ما ذُكر فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة، وإن التهديد تلقته كنيسة بمارمينا بكينج مريوط وجرى تحرير محضر بواقعة التهديد واتخذت الأجهزة الأمنية التدابير لكشف تلك التهديدات.

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