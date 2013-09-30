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بالصور..ضبط صابون مجهول المصدر وعصير بدون بيانات فى الفيوم

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بالصور..ضبط صابون مجهول المصدر وعصير بدون بيانات فى الفيوم بالصور..ضبط صابون مجهول المصدر وعصير بدون بيانات فى الفيوم

المتهمين

تمكنت مباحث بالفيوم من ضبط كميات كبيرة من الصابون مجهول المصدر والعصير الغير مدون عليه أية بيانات.

كانت حملة من مباحث التموين بالفيوم قادها المقدم “محمد إلهامى” رئيس مباحث التموين وبإشراف اللواء “الشافعى محمد حسن” مدير الأمن، قد تمكنت من ضبط السيارة رقم “6583 ق ب ا” قيادة “سامح . ر” 36 سنه سائق من المطرية، محملة بـ 200 كرتونة صابون مطبخ بدون تاريخ إنتاج، والسيارة رقم “3159 د ر ب” قيادة “مصطفى . ك” سائق ومقيم بمحافظة الدقهلية، محملة بـ 405 كرتونة عصير بدون بيانات.

تم احالة الواقعتين الى النيابة التى تولت التحقيق.

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