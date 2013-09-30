الآلاف بالفيوم يشيعون مجند استشهد فى سيناء

شيع الآلاف من أهالي مدينة الفيوم مساء أمس الأحد جنازة المجند مصطفى نبيل محمد زين الشهير بـ ” مصطفى نابليون ” 21 سنة الذى استشهد أثناء خدمتة فى كمين أمني بمنطقة القسيمة بوسط سيناء على يد قناصة.

كان المجند قد أصيب بعد استهدافه قناصة أثناء تواجده بالكمين وأطلقوا عليه النيران وتم نقلة إلى مستشفى القوات المسلحة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى وقامت قوات الجيش بنقل جثمانه إلى مسقط رأسه بحى الشيخ حسن بمدينة الفيوم وشيعت جنازته فى مشهد مهيب بحضور قيادات الجيش والشرطة وتقدموا صفوف الجنازة حتى أن وصل الشهيد إلى مثواه الأخير فى مقابر العائلة.

كان المجند قد كتب على صفحته على “الفيس بوك” انه متوجه الى مهمة فى جبل الحلال وكان بوده أن يهنئ شقيقه بالمولودة الجديده وطلب من الجميع الدعاء له ، ولكن وافته المنية.