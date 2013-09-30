قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات في العاصمة العراقية بغداد

هزت العاصمة العراقية (بغداد) صبح اليوم الاثنين سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة استهدفت عدة مناطق وخلفت عددا من القتلى والجرحى.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن سلسلة انفجارات ضربت صباح اليوم بالتزامن مناطق مدينة الصدر والكرادة والكاظمية والطوبجي وبغداد الجديدة وسبع البور والحبيبة مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص لم يحصي عددهم حتى الآن.

وأضاف المصدر: أن سيارات الإسعاف هرعت الى أماكن التفجيرات لنقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي.

وتشهد العاصمة بغداد منذ فترة تصعيدا أمنيا بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية تسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء .

أ ش أ