مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الفيوم

لقى طفل مصرعه بالفيوم بعدما صعقه التيار الكهربائى عقب ملامسته لأنبوب شبكة الغاز الطبيعى بالحى الذى يقيم فيه .

تلقي اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد علاء يحيي مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بلاغ المواطن مختار س. 46 سنة نجار ومقيم بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم بمصرع نجله 11 سنة صعقاً بالتيار الكهربائي أثناء ملامسته لأنبوب بشبكة الغاز الطبيعي بالمنطقة ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7703 لسنة 2013 إداري قسم الفيوم .

صرحت النيابة بدفن جثة الطفل بعد انتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان أسباب الوفاة , وكلفت شركة الفيوم للغاز بمعاينة المكان وإعداد تقرير عن الواقعة وتولت التحقيق.