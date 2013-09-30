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حنان مطاوع تنتهي من “القشاش”

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حنان مطاوع تنتهي من “القشاش” حنان مطاوع تنتهي من “القشاش”

الفنانة حنان مطاوع

انتهت الفنانة حنان مطاوع من تصوير دورها فى الفيلم السينمائى الجديد “القشاش” ،  وقد جمعت المشاهد الأخيرة بين كل من حنان و دلال عبدالعزيز وعفاف رشاد وحورية فرغلى ومحمد فراج وهبة مجدى وأحمد فؤاد سليم ومجدى بدر .

تجسد حنان فى العمل دور فتاة من أصول صعيدية وإبنة الفنانة دلال عبدالعزيز وخطيبة الفنان مجدى بدر الذى تشهد أحداث الفيلم حفل زفافهم الذى يحدث فيه العديد الأحداث .

من المقرر عرض الفيلم  خلال موسم عيد الأضحى السينمائي و تدور أحداثه في إطار شعبي، حول شاب مصري من منطقة شعبية متهم في قضية قتل وهارب من العدالة  وهو محمد فراج، ثم يلتقي بحورية فرغلي التي تظهر بدور راقصة شعبية تساعده في الهروب، وهو قصة و سيناريو و حوار محمد سمير مبروك و إخراج إسماعيل فاروق ومن انتاج شركة نيوسينشرى .

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