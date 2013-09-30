«الإخوان» يحولون الجامعات إلى ساحة حرب بـ«المولوتوف والشماريخ»

اشتباكات عنيفة فى «عين شمس».. وطلاب «الإخوان» يتظاهرون فى «القاهرة» بقناع «فانديتا».. وإصابة 10 طلاب فى «الزقازيق»

كتب : مصطفى عريشة وأسماء زايد ودعاء عبدالوهاب ودعاء عادل، والمحافظات منذ 10 دقائق

تطورت مسيرات طلاب الإخوان فى الجامعات أمس إلى اشتباكات عنيفة بـ«المولوتوف والشماريخ»؛ حيث سيطرت حالة من الشغب والعنف داخل جامعة عين شمس، إثر اشتباك مسيرة إخوانية مع مسيرة أخرى مؤيدة للفريق أول عبدالفتاح السيسى.

كان طلاب «الإخوان» قد نظموا مسيرة طافت أرجاء الجامعة مرددين العديد من الهتافات، منها: «رئيس الجامعة قول لسيدك.. حبس الطلبة مش هيفيدك»، «كلمة فى ودنك يا حرية.. إحنا اللى كسرنا الداخلية»، «هنعلمهم الأدب.. هنوريهم الغضب». وقام مجموعة من الطلاب المؤيدين للفريق أول عبدالفتاح السيسى بتنظيم مسيرة مضادة للإخوان مرددين هتافات: «سيسى سيسى.. يا أبودبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب»، ما دفع طلاب «الإخوان» للاشتباك معهم بـ«المولوتوف والشماريخ والطوب والزجاج»، فيما اكتفت إدارة الجامعة بتصوير الأحداث لرصد المشاغبين. والأمر نفسه فى جامعة القاهرة؛ حيث تظاهر العشرات من طلاب الإخوان فى ساحة كلية التجارة مرتدين أقنعة «فانديتا»، وانطلقت مسيرة طافت الجامعة واستقرت أمام مبنى القبة، وردد المتظاهرون هتافات: «أنا مسلم مش هستسلم، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، مش هنخاف ولا هنطاطى احنا أخدنا على المطاطى، قالوا علينا اننا إرهاب واحنا جيران الباب فى الباب».

فيما تظاهر عشرات من الطلاب المؤيدين للفريق السيسى، ما أدى إلى تراشق بالألفاظ، وقام أفراد الأمن الإدارى بالجامعة بوضع الحواجز الحديدية أمام الطلاب خوفا من حدوث اشتباكات.

فيما استقبلت جامعة حلوان طلابها فى اليوم الأول للدراسة بعدة إجراءات أمنية مشددة، على رأسها الاستعانة بموظفات أمن للتفتيش الذاتى للطالبات، وانتشار ملحوظ لأفراد الأمن بالحرم الجامعى، واستقبل الدكتور سمير الدمرداش، نائب رئيس الجامعة، الطلاب برفع علم مصر أثناء جولته التفقدية لكليات الجامعة وسط مجموعة من الأغانى الوطنية المؤيدة للجيش ولثورة 30 يونيو. فيما نظم طلاب «الإخوان» عدة مسيرات انطلقت داخل الجامعة بعد أدائهم صلاة الغائب على أرواح زملائهم المفقودين فى الأحداث الأخيرة، كما استقبل طلاب الاتحاد والتيار الشعبى بالجامعة الطلاب الجدد بالأغانى الوطنية المؤيدة للجيش وللفريق أول عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى دفع طلاب «الإخوان» إلى إلغاء المسيرة التى كان من المقرر انطلاقها من أمام البوابة الرئيسية للجامعة، كما نظم طلاب هندسة المطرية حملة توقيعات للامتناع عن شراء الكتاب الجامعى وذلك نظراً للارتفاع المتزايد فى أسعار الكتب هذا العام؛ حيث وصل عدد التوقيعات التى تم الحصول عليها إلى ما يزيد على 200 توقيع.

وفى جامعة المنوفية، نظم العشرات من طلاب اتحاد الشباب التقدمى، أمس، مسيرة انطلقت من أمام كلية الحاسبات والمعلومات بالمجمع النظرى لكليات جامعة المنوفية بشبين الكوم، وهتف الطلاب خلالها ضد ممارسات الإخوان رافعين لافتات مناهضة للإرهاب والعنف ضد الجيش والشرطة فى سيناء. فى المقابل، نظم العشرات من طلاب «الإخوان» وقفة أمام كلية التجارة بالجامعة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وفى جامعة الزقازيق، نشبت اشتباكات عنيفة نتج عنها إصابة 10 طلاب.

ونجحت أجهزة الأمن المدنى وطلاب كلية الحقوق بجامعة بنها فى تفريق مسيرة إخوانية شارك فيها ما لا يزيد على 30 طالبا من المنتمين لـ«الإخوان».