سفيرأمريكي: واشنطن وتل أبيب ستعارضان امتلاك إيران لـ”النووي”بالوسائل السلمية

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو أن واشنطن وتل أبيب ترغبان في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية بالوسائل الدبلوماسية.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الاثنين عن شابيرو قوله إن هناك تطابقا كاملا للمصالح الإسرائيلية والأمريكية فيما يخص الملف الإيراني .

مضيفاً أن الجانبين يتبادلان المعلومات حول هذا الملف.

وأشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى أن الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتفقان خلال اجتماعهما المقرر في وقت لاحق اليوم على مواصلة التنسيق الكامل بين البلدين فيما يخص هذه القضية.

> أ ش أ