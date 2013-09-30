تنظيم ورشة عمل عن تطوير أداء الناشطين الشباب ببورسعيد

نظم “مركز مساواة” ورشة عمل للنشطاء الشباب بمحافظة بورسعيد استمرت لمدة ثلاثة ايام.

وقد تتناول موضوعات التفكير الإبداعى، مهارات الحوار، التعامل مع الإدارات الحكومية، مهارات العرض والاتصال.

قام بعمليات التدريب كل من : “د. عبد الله محمود”، د. كريم بدوى، د. عمرو النجار” وآخرين.

و تم منح المتدربين شهادات باجتيازها، كما يمنح عدد من المشاركين درع المركز.

جاء التدريب لتطوير قدرات النشطاء الشباب ببورسعيد لبناء كوادر شابة فى المحافظة لديها القدرة ومؤهلة للتفاعل الإيجابى مع مشكلات مجتمعها المحلى أعد مركز مساواة لحقوق الإنسان برنامجاً تدريباً استهدف تدريب 60 شاباً من الجنسين من أبناء محافظة بورسعيد.

و قد انتهى المركز من الورشة التدريبية الثالثة فى إطار هذا المشروع، والذى سيستمر حتى يناير القادم.