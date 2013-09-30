سعيد الطاير يبحث آفاق التعاون مع «جنرال إلكتريك»

بحث سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، آفاق التعاون مع جيفري إيملت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، على هامش معرض أقامته الشركة في فندق شنغريللا في اسطنبول، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة إلى الجمهورية التركية.

وأكد الطاير خلال اللقاء على أهمية التعاون مع شركة جنرال إلكتريك، وأوضح أن هذا الإجتماع يعزز إيجاد المزيد من الفرص وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، ووجه الدعوة لشركة جنرال إلكتريك للمشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2014)، وقد أبدى ايملت اهتماماً ورغبة في المشاركة بمشاريع الهيئة وزيارة المعرض.

وفي ختام الاجتماع قدم سعيد الطاير هدية تذكارية، عبارة عن النسخة الإنجليزية من كتاب "ومضات من فكر"، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك.