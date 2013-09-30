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رحلات إضافية وتسهيلات مميزة لموسم حج 2013 في مطار دبي

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رحلات إضافية وتسهيلات مميزة لموسم حج 2013 في مطار دبي رحلات إضافية وتسهيلات مميزة لموسم حج 2013 في مطار دبي

أكدت اللجنة العليا للحج في مطار دبي بأن موسم الحج للعام الحالي سيكون مميزا بفضل الجهود والاستعدادات المكثفة التي تبذلها جميع الجهات والهيئات العاملة في المطار، داعية الحجاج الى اتباع الإرشادات التي تطلقها هذه الجهات لجعل سفرهم اكثر راحة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها التحضيري أمس، حيث استعرض خلاله ممثلو الجهات المعنية في فريق الحج والعمرةالاستعدادات والأمكنة والمراكز المخصصة لإنجاز اجراءات الحجاج داخل مباني المطار من قبل ادارات الشرطة والجوازات والجمارك، وفرق العمل التي سيتم تشكيلها لخدمتهم والرد على استفساراتهم والخط الهاتفي الخاص الذي سيتم تخصيصه لتلقي اتصالات الحجاج وتحويلهم للمسؤول المعني.

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