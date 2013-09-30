شراكة صحية للقضاء على أكثر أمراض السرطان شيوعاً

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن شراكة جديدة مع هيئة الصحة بأبوظبي، لرفع الوعي حول السرطانات الأربعة الأكثر انتشاراً وهي: سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم.

وستتعاون هيئة الصحة وشركة صحة كشريكين في تثقيف المجتمع ومقدمي الرعاية الصحية ونشر المعرفة حول الوقاية من السرطان وأهمية الفحوصات الاستقصائية، بما في ذلك أهمية اتباع نمط حياة صحي.

وتمت هذه الشراكة استجابة لحاجة واضحة لتلبية إحدى أولويات الصحة العامة في إمارة أبوظبي وهي رفع معدل التوعية لدى المجتمع المحلي حول سبل الوقاية من مرض السرطان.

وسيقوم الشريكان بإطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية الفحص المبكر، وأهمية الكشف المبكر عن السرطان الأمر الذي يسهم في ارتفاع فرص تحقيق الشفاء الكامل.

مبادرات

ووضعت هيئة الصحة بأبوظبي وشركة صحة مجموعة متنوعة من المبادرات بدءاً من شهر اكتوبر 2013، للتوعية بسرطان الثدي، والتي ستسلط الضوء حول عدة مفاهيم منها الوقاية من السرطان، وأهمية الفحص المبكر، وفوائد اتباع نمط حياة صحي، وذلك من خلال تقديم الندوات التثقيفية وفعاليات التوعية المجتمعية، بما في ذلك إقامة مسيرة وعرض أزياء ويوم مفتوح، وتوزيع مواد تثقيفية من نشرات وكتيبات وملصقات متنوعة.

وقالت الدكتورة جلاء طاهر، مدير إدارة الأمراض غير السارية في قطاع الصحة العامة والأبحاث في هيئة الصحة بأبوظبي: «إن التوعية للوقاية من السرطان هي مسؤولية اجتماعية، حيث يمكن لكل فرد في المجتمع أن يساهم في نشرها.

لذا فإن تضافر الجهود مع شركة صحة على عمل برنامج للتوعية العامة لمكافحة السرطان هذا العام سيعزز ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع، وسيفتح قنوات اتصال جديدة بهدف نشر الوعي، وتقليل الوفيات الناجمة عن السرطان في الإمارة».

وعي

ومن جانبها قالت سلامة المزروعي مديرة مجموعة التسويق والاتصال في شركة صحة: «يقوم مستشفى توام بالاشتراك مع جونز هوبكنز الطبية بدور بارز في رفع الوعي بأمراض السرطان، باعتبار «توام» المركز الوطني الرئيسي لعلاج الأورام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمركز الإقليمي لإحالة المرضى الذي تحوَّل إليه حالات السرطان، ويعد هذا أمراً مهماً في زيادة الوعي، وتوفير العديد من خدمات الفحص الاستقصائي للأورام».

وأضافت أن جميع مستشفيات وعيادات شركة «صحة» الأخرى في إمارة أبوظبي ستنظم حملات تثقيفية وفحوصات استقصائية تستهدف المجتمع المحلي لرفع مستوى الوعي بين المتخصصين في الرعاية الصحية المحلية، ونحن نعتقد أن شراكتنا مع هيئة الصحة ليست فقط لرفع مستوى الوعي، بل ستساعد على إنقاذ الأرواح.

ويضم «مستشفى توام» فريقاً متعدد التخصصات من أطباء من ذوي المهارات العالية وممرضين من أصحاب الخبرة الطويلة وفنيي تصوير الثدي بالأشعة وأطباء الأشعة والجراحين وأطباء أورام وأخصائيين اجتماعيين. وتشمل خدمات السرطان الفحوصات والاستشارات الطبية وتصوير الثدي الرقمي والتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية الخزعات المجسمة.

مركز

يعد مركز توام للعناية بصحة الثدي الأول من نوعه في دولة الإمارات، وقد افتتح في شهر نوفمبر 2007، وهو مجهز بمعدات متطورة للفحص والتشخيص كما يضم وحدة متنقلة لتصوير الثدي بهدف إيصال الخدمة لأكبر شريحة من النساء في المجتمع.