بن فهد: إنجاز مراكز الحجر الزراعي والبيطري في أبوظبي

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أنه تم إنجاز والانتهاء من خطة تطوير مراكز الحجر الزراعي والبيطري المستهدفة حتى نهاية عام 2013 في إمارة أبوظبي بشكل كامل، وذلك في إطار مبادرة الوزارة لرفع جاهزية مراكز الحجر الزراعي والحيواني والمختبرات التابعة بمختلف منافذ الدولة.

وتبسيط إجراءات إنجاز الخدمات من خلال تقديم جميع الخدمات للمتعاملين في مركز موحد بالتعاون مع جمارك أبوظبي، بما يحقق تقليص زمن الخدمة وتسهيل انسيابية مرور السلع الزراعية والحيوانية الواردة عبر المنفذ، بهدف ضمان سلامة الدولة من خطر دخول الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية وخاصة المشترك منها مع الإنسان.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس مركز مطار أبوظبي للحجر الزراعي والبيطري ومركز مطار أبوظبي للصقور ومختبر مطار أبوظبي، وذلك بحضور جاسم الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وعبدالرحيم الحمادي الوكيل المساعد للخدمات المساندة، والمهندس مبارك ماضي مدير إدارة المنطقة الغربية بالوزارة، وممثلي إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات، وبعض مسؤولي الوزارة.

وقد انتهت الوزارة من إنجاز وتفعيل المرحلتين الأولى والثانية في تطوير مركز الغويفات، ومراكز خطم الشكلة ومزيد بمدينة العين، وتدشن اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة التطويرية لمشروع رفع كفاءة الحجر الزراعي والبيطري في الدولة بافتتاح مركز مطار أبوظبي للحجر الزراعي والبيطري ومختبر مطار أبوظبي ومركز الصقور، حيث تم تطوير مراكز الحجر وفقا لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، واستنادا لدليل تصنيف مراكز خدمة المتعاملين.

خدمات إلكترونية

وتم خلال الافتتاح إطلاق الخدمات الإلكترونية في مركز الحجر الزراعي والبيطري بمطار أبوظبي، واستمع معاليه إلى شرح عن آلية عمل المركز والخدمات التي يقدمها، وتم بعدها افتتاح مركز خدمة المتعاملين بمختبر المطار والذي يتم فيه استقبال الصقور والطيور على مدار الساعة، وإصدار شهادات السايتس وجوازات الصقور، إضافة إلى استقبال وإنجاز ومتابعة جميع معاملات الخيول.

كما يتم فحص الإرساليات الواردة عبر منافذ الدولة المختلفة من خلال كادر فني مؤهل من الاطباء والمهندسين في مراكز الحجر، حيث بلغ حجم الإرساليات الزراعية الواردة عبر مطار أبوظبي منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي 2784 إرسالية شملت بذور وأشتال وزهور ونحل وأسمدة وأعلاف وخضار وفاكهة، فيما بلغ عدد الشهادات الصحية البيطرية الصادرة من المركز 650 شهادة صحية.

ارتقاء بالخدمات

وأوضح بن فهد بأن افتتاح وتطوير مراكز الحجر الزراعي والبيطري بالدولة يأتي ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، وذلك في إطار توجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطوير الخدمات الحكومية المقدمة وصولاً إلى تحقيق الريادة الكاملة في العمل الحكومي بكافة جوانبه، والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الاتحادية.

الجدير بالذكر أن أهمية مراكز الحجر الزراعي والبيطري تتمثل في تعزيز تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية، والسعي إلى رفع كفاءة التنسيق لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات بصورة أفضل دون وضع حواجز معرقلة غير ضرورية أمام التجارة، وبذلك تعتبر تلك المراكز خط الدفاع الأول لحماية الدولة من الآفات والأوبئة.

مؤتمر الأردن

ترأس المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الثاني عشر للجنة الاقليمية للشرق الاوسط للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والذي افتتحت اعماله في العاصمة الاردنية عمان يوم الاثنين الماضي برعاية الاميرة عالية بنت الحسين.

وضم الوفد ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالصحة الحيوانية في الدولة، حيث ضم في عضويته كلاً من المهندس هاشم العوضي رئيس قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي، وحميد الشامسي مدير قسم الانتاج الحيواني في جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، وأحمد الشمري رئيس قسم المقاصب في بلدية دبي.

وتهدف المشاركة في المؤتمر الى ابراز جهود الدولة المبذولة في مجال الرعاية الصحية البيطرية والبنية التحتية المتوفرة بالدولة من محاجر بيطرية وكوادر فنية ومختبرات بيطرية مؤهلة.