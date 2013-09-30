الشؤون الإسلامية ترسي مشروعات لمجموعة من المساجد والجوامع والمواقيت في مكة المكرمة والرياض وجازان

وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على ترسية عدد من مشروعات الصيانة، والترميم، والتشغيل؛ لمجموعة من المساجد والجوامع والمواقيت للعام الحالي 1434 ه على مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

وصرح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويمل أن إجمالي تكاليف هذه المشروعات تبلغ (763ر950ر37) سبعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وستين ريالاً.

وقال: إن المشروعات تتضمن: صيانة ونظافة وتشغيل مقري الوزارة ودورات المياه المجمعة بعرفات، وصيانة ونظافة وتشغيل مسجد الخيف ومبنى الوزارة بمنى والساحات الملحقة به ومحتوياتها، وصيانة ونظافة وتشغيل دورات المياه المجمعة المجاورة لمسجد الخيف بمنى، وصيانة ونظافة وتشغيل مسجد نمرة بعرفات وكافة ملحقاته، وصيانة ونظافة وتشغيل مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد حجاج البر بمنى وكافة ملحقاتها لموسم حج 1434ه.

كما تضمنت المشروعات تغيير المولدات الاحتياطية بميقات السيل الكبير، وتغيير المولدات الاحتياطية لميقات يلملم، وتغيير المولدات الاحتياطية لميقات الجحفة، وترميم (3) مساجد وإنشاء خزان مياه في مسجد الباقيات الصالحات بمنطقة مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة مركز المعلومات والحاسب الآلي بمقر الوزارة بالرياض، وطباعة الكتب والمطويات التي ستوزع في موسم حج هذا العام 1434ه، وترميم المجموعة الحادية عشرة ل (5) جوامع ومساجد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد بمنطقة جازان.

وأنهى الأستاذ عبدالله الهويمل تصريحه قائلاً نسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، ونعمة التمسك بالإسلام، وتحكيم شرع الله في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله ورعاهم ، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.