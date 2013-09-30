توظيف الخبرات وقيمها

باشرت الجمعية منذ نشأتها إلى إعداد برنامج حاسوبي من خلال موقع الجمعية يمكن الجهات الراغبة من القطاع الخاص بالذات للتواصل مع الجمعية للتوفيق في توفير الكوادر المطلوبة من المتقاعدين إضافة إلى المؤهلات العلمية الخبرة العملية التي هذبتها السنين وأطرتها الحكمة، وهو محل طلب فعلي من قبل جهات العمل حين يجدون الكفاءة المناسبة وقد عملت الجمعية على استفادة صاحب العمل من اعتبار المتقاعد ضمن برنامج السعودة التي تعمل الدولة إلى تحقيقه أسوة ببقية دول العالم بالاهتمام بإعطاء فرص العمل لمواطنيها وسن النظم والقوانين لدعم ذلك.