«عدل الخرمة» غائبة عن الوكالات الإلكترونية

محمد علي السبيعي (الخرمة)
تتزايد معاناة مراجعي كتابة العدل بمحافظة الخرمة جراء افتقاد خدمات الإنترنت في الحي الذي يقع فيه فرع كتابة العدل، وعدم مواكبة التطور الحاصل للأنظمة الإلكترونية في وزارة العدل إزاء تطبيق نظام الوكالات الالكترونية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حيث افتقد الأهالي لهذا النظام ما أجبرهم على استخدام الوكالات اليدوية خلال الفتره التي طبق فيها النظام وما زال ساريا في فرع كتابة العدل بسبب عدم وجود انترنت.ويؤكد عدد من الأهالي أن افتقاد خدمات الإنترنت أدى إلى عرقلة معاملات المواطنين وموظفي الفرع في تطبيق أنظمة وزارة العدل الجديدة من حيث استخراج الصكوك إلكترونيا، وعطل إجراءات الوكالات الشرعية للأفراد والورثة والتنازل عن المنقول وتعديل الأسماء وفسخ الوكالات، حيث يوضح مناحي فايز السبيعي أنه منذ أيام خلت يراجع فرع كتابة عدل بالخرمة لعمل وكالة الكترونية كونها افضل من الوكالات اليدوية من خلال وضوح الخط وجودته اضافة الى التنسيق والترتيب وفقا لما شاهده بفروع كتابة عدل بالمحافظات الكبرى الا أنه في محافظة الخرمة صدم بالواقع من خلال عدم امكانيته تسجيل الوكالات الالكترونية حيث تم تسجيل الوكالة التي جاء من اجلها يدويا وذلك لعدم وصول الانترنت الى الفرع على حد قول مسؤولي فرع كتابة عدل الخرمة.ويضيف نايف بن فهد السبيعي أن الدولة أيدها الله لم تأل جهدا في تطبيق الانظمة التي تخدم المواطن وسعت الى تطبيق ما يسمى بنظام الحكومة الالكترونية في كافة المرافق والمحافظات، إلا أن فرع كتابة العدل ظل خارج القائمة كون الحي الذي يوجد به الفرع يفتقد الى الانترنت وإلى خطوط وكابلات الهاتف ما ادى الى عدم تفعيل نظام الوكالات الالكترونية، وناشد السبيعي وزارة العدل بالتعاقد مع إحدى شركات الاتصالات وذلك من اجل الاسراع في طلب خدمات الانترنت الى فرع كتابة عدل الخرمة.أما نايف عبدالله السبيعي فيؤكد أن مسؤولي الدولة سنوا سنة حسنة من خلال تطبيق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء لافتا في الوقت ذاته الى أن المشروع يقوم على ركائز اساسية ومن اهمها الانترنت بالدرجة الاولى وطالب الجهات المختصة بسرعة حل هذه المشكلة من أجل أن تواكب فروع وزارة العدل بالخرمة تطورات القضاء خصوصا في أنظمة الوكالات الالكترونية.من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» مصدر مسؤول أن اكثر من 30 موظفا حضروا دوات تدريبية في محافظات منطقة مكة المكرمة على نظام الوكالات الالكترونية حيث اجتازوا الدورات التي اجريت لهم بدرجة امتياز علاوة على تطبيق انظمة الوكالات الالكترونية في محكمة الخرمة، لافتا الى أن فرع كتابة عدل الخرمة يفتقد إلى الانترنت ما يعيق إيجاد نظام الوكالات الالكترونية بالفرع والاكتفاء بالوكالات اليدوية، حيث تم الرفع الى وزارة العدل بافتقاد خدمة الانترنت، ما دعا الوزارة الى مخاطبة شركة الاتصالات للعمل على سرعة تزويد فرع كتابة عدل الخرمة بخدمات الانترنت وبشكل عاجل الا ان شركة الاتصالات لم توصل الدعم لهذا المشروع بعد.