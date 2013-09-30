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تماس كهربائي يعيق الدراسة بمجمع للبنات في الخرمة

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تماس كهربائي يعيق الدراسة بمجمع للبنات في الخرمة تماس كهربائي يعيق الدراسة بمجمع للبنات في الخرمة

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

يعاني المجمع الأول للبنات بالخرمة من انقطاع الكهرباء المتكرر نتيجة للتماس مما تسبب في إعاقة الدراسة وعزوف عدد من الطالبات عن الحضور للمجمع، وذلك منذ انطلاقة العام الدراسي الحالي.أولياء الأمور أبدوا شكواهم من هذا الانقطاع الذي يضطرهم إلى ترك أعمالهم ومكاتبهم والتوجه للمجمع لإعادة بناتهم إلى المنازل، وطالبوا بوضع حد لهذه المشكلة.عبدالله مقعد السبيعي وخالد ناصر السبيعي قالا في كل مرة يرد إلينا اتصالات من أجل أخذ بناتنا من المدارس قبل موعد الانصراف بساعتين الأمر الذي جعلنا نتساءل عن سبب هذا الانصراف الذي تم في غير موعده لنفاجأ بالرد في كل مرة بأن هناك تماسا كهربائيا بالمجمع.وأشارا إلى أنه كان من المفترض حل هذ الإشكالية قبل بدء الدراسة وليس لآن كون العمال لا يستطيعون الدخول في الفترة التي يتواجد بها الطالبات والمعلمات داخل المجمع.وطالبا شركة الكهرباء وإدارة التربيه والتعليم بالطائف إرسال لجان مشتركة من أجل الوقوف على المشكلة وحلها وعدم تكرارها وعدم التساهل في مثل هذه الأمور تلافياً لوقوع كوارث لا سمح الله.من جهته أوضح مصدر بشركة الكهرباء أنه ورد إليهم على فترات متقاربة خلال الأيام الماضية شكاوى من كهرباء الثانوية الأولى وتم إرسال فرقة من أجل الكشف على المشكلة والتي اتضح أنها داخلية ومسؤوليتها تقع على فرق الصيانة بالمدرسة.بدوره أوضح مصدر مسؤول بمكتب التربية والتعليم بالخرمة بأن فرق الصيانة تفقدت خلال الأيام الماضية الروضة الأولى والابتدائية والأولى والثانوية الأولى والوقوف على مشكلة القطوعات الكهربائية، حيث تم حل المشكلة واعدا بأن تلك المشاكل لن تتكرر حيث تم حلها.

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