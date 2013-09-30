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شواغر تعليمية في مكتب جنوب شرق الطائف

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شواغر تعليمية في مكتب جنوب شرق الطائف شواغر تعليمية في مكتب جنوب شرق الطائف

 خالد الذيابي (الطائف)

اعلنت ادارة التربية والتعليم بالطائف عن وجود شاغر لكل من مدير ادارة النشاط ومدير مكتب التربية والتعليم بجنوب شرق الطائف حيث دعت الادارة من يرغب في الترشيح من مديري الادارات ومساعديهم ورؤساء الاقسام بالإدارة ومكاتب التربية والتعليم والمشرفين، استكمال مسوغات الترشيح وفق البطاقة الموجودة على موقع الادارة وإرسالها مع ملف يحتوي على الشواهد الواردة في البطاقة لأمانة ادارة التربية والتعليم خلال اسبوع.ويقتصر الترشيح لإدارة النشاط على ادارات وأقسام التربية والتعليم والمكاتب الداخلية بالإضافة الى ان الترشيح لادارة مكتب التربية والتعليم بجنوب شرق الطائف يقتصر على منسوبي مكتب بالحارث ومكتب حداد بني مالك.

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