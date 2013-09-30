«بر» ثمالة ترعى 350 أسرة و85 يتيما و32 مطلقة

تنشر الوعي البيئي والسلوك الإيجابي .. الثمالي:

ماجد النفيعي (الطائف)

أكد لـ «عكاظ» أحمد الثمالي رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بقرى بلاد ثمالة، أن الجمعية ومنذ تأسيسها عام 1430هـ، قدمت الكثير من العطاء والمساعدات المالية والعينية والاجتماعية، حيث ترعى الجمعية حالياً 350 أسرة محتاجة، و85 يتيما ويتيمة، و32 مطلقة، و33 من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرة سجين واحدة.وأضاف بأن الجمعية تنفق على هذه المنطقة ما يقارب مليوني ريال سنوياً، وبأنه تم الصرف خلال هذا العام على برنامج الأيتام مبلغ 120 ألف ريال، وبرنامج المطلقات مبلغ 58 ألف ريال، وبرنامج سقيا الماء مبلغ 9 آلاف ريال، وبرنامج السلة الغذائية 105 آلاف ريال، وبرنامج إفطار صائم 26 ألف ريال، بالإضافة إلى برنامج إعانة حاج مبلغ 18 ألف ريال، وبرنامج إعانة الزواج 45 ألف ريال، وبرنامج كسوة العيد 25 ألف ريال، وبرنامج كسوة الشتاء 63 ألف ريال، لافتاً إلى أن مصروفات مساعدات الزكاة لهذا العام قدرت بحوالي 700 ألف ريال.وبين الثمالي بأن الجمعية أدت رسالة من خلال إقامة مشروع المحافظة على البيئة في المنطقة والمعرض المصاحب لها، وذلك من خلال زيادة الوعي البيئي والمساهمة في المحافظة عليه، وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية في الأجيال القادمة بنشر ورفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية.وأشار الثمالي إلى أن هناك عدة لجان عاملة بالجمعية بينها العلاقات العامة والإعلام، حيث قدمت 4 دورات تدريبية و6 حملات إعلامية، ولجنة تنمية الموارد المالية التي قدمت 3 دورات تدريبية و5 آلاف مادة مطبوعة، و50 برنامجا منفذا، ولجنة الخدمات الاجتماعية التي تحوي 2780 مستفيدا، كما أن هناك لجنة إصلاح ذات البين قدمت 13 برنامجا و2000 مادة إعلامية، أما اللجنة النسائية التي يستفيد منها نحو 400 مستفيدة في الجمعية، حيث قدمت 7 فعاليات ثقافية و10 آلاف مادة إعلامية.