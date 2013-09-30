فني واحد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«أطفال الطائف»

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

اضطرت الشؤون الصحية في محافظة الطائف لسد العجز في فنيي التخاطب في مستشفى الأطفال بالطائف بالاستعانة بالفني الوحيد في مستشفى الصحة النفسية بالطائف وذلك بعد أن قامت الإدارة بفتح عيادة لأطفال التوحد مؤخراً. وكان عدد من المواطنين أكدوا في اتصالهم بـ«عكاظ» أن العيادة التي وجهت الشؤون الصحية بفتحها لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة لا يتوفر بها فنيو تخاطب عدا واحد تم الاستعانة به من مستشفى آخر وهذا لا يفي بالعدد الكبير الذي يراجع للعيادة والأعداد التي أفصحت عنها الصحة بارتفاع أعداد مصابي مرض التوحد وضرورة توفير المكان والأخصائيين المناسبين لهذه الفئة. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن العيادة تستقبل الأطفال وفي حالة وجود ضغط سيتم زيادة أعداد الفنيين فيها لتقدم الخدمات للأطفال المرضى.