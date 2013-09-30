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عميد حقوق عين شمس:الجامعة لا تملك معلومات عن الذين قاموا بأعمال العنف

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عميد حقوق عين شمس:الجامعة لا تملك معلومات عن الذين قاموا بأعمال العنف عميد حقوق عين شمس:الجامعة لا تملك معلومات عن الذين قاموا بأعمال العنف

أكد الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية حقوق بجامعة عين شمس ، أن الجامعة لا تملك معلومات عن الذين قاموا بأعمال العنف، مشيراً إلى أن أمن الجامعة الحالي لا يستطيع السيطرة على الأمور لأنه لم يتلق تدريبا كافيا.

وأكد جميل في اتصال هاتفي مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج “جملة مفيدة” على “MBC ”، أن أمن الجامعة غير مدرب، ولا يصلح للتعامل مع مثل هذه الاشتباكات لأنهم غير مسلحين وغير مدربين.

وقال رجال الشرطة مدربون، ولكن رجل الأمن الحالي لا يعرف هذه الأمور نهائياً، ولا يوجد من يمده بمعلومات حول هذه الاشتباكات قبل وقوعها.

وأضاف من كان أمام باب الجامعة بلطجية وليسوا طلبة، ولا يوجد تحقيق مع من قاموا بالشغب لأن إدارة الجامعة ليس لديها أي معلومات عن من قاموا بأعمال الشغب، وبالنسبة لي شخصيا ما حدث في الجامعة كأن لم يكن .

وقال لا أستطيع أن أقدم من قام بالشغب للمحاكمة، لأنه لا يوجد من يدلني عليهم من الأساس.

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