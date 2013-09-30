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جامعة طيبة تدشن حملة للتبرع بالدم

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جامعة طيبة تدشن حملة للتبرع بالدم جامعة طيبة تدشن حملة للتبرع بالدم

 عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

دشن مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان المزروع أمس حملة للتبرع بالدم تحت شعار «دماؤنا صدقة». وأوضح إبراهيم صندقجي المشرف على الحملة التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة في مبنى كلية إدارة الأعمال تستمر لمدة أسبوعين في قسم الطلاب، ولمدة أسبوع في قسم الطالبات. وأبان أنه تم تحديد عدد من الأماكن لاستقبال المتبرعين وتخصيص العربة المتنقلة للتبرع في قسم الطالبات.وأشار إلى أن أهداف الحملة تتمثل في زيادة احتياطي بنك الدم وتوعية الطلاب والطالبات بأهمية التبرع بالدم.

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