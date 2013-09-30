اتفاقية لتعزيز التعاون بين المختبر الإقليمي و«طبي» الهيئة الملكية

أحمد الأنصاري (ينبع)

نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي، وقع الدكتور علي بن محمد خيمي مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمشرف العام على المختبر الإقليمي بالمنطقة اتفاقية تعاون مع المركز الطبي بالهيئة الملكية في ينبع.وتقضي الاتفاقية بتقديم المختبر بعض الفحوصات المخبرية المتقدمة للمركز ومن ضمنها اختبارات تشخيص الفيروسات باستخدام تقنية الحمض النووي وبعض الاختبارات الفيروسية التأكيدية وفحص وحدات الدم للمتبرعين بالدم في المركز الطبي بالهيئة الملكية في ينبع لما يملكه المختبر الإقليمي من خبرة وإمكانات في مجال التشخيص المخبري. وألقى الدكتور خيمي كلمة في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مستشفى ينبع العام أشار فيها إلى أهمية التعاون بين القطاعات الصحية بالمملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة أيا كان، مبينا أن العلاقة بين القطاعات الصحية بالمملكة علاقة تكاملية بحيث تؤدي كل جهة دورها بالتكامل مع الجهة الأخرى.وأبرز الجهود والنجاحات التي حقّقها المختبر الإقليمي بالمنطقة بفضل الله ثم جهود العاملين فيه من خلال التوسع في عدد من الاختبارات التخصصية الحديثة والمتطورة والثقة التي اكتسبها من خلال التركيز على جودة ودقة النتائج، مشيرا إلى أن المختبر يستخدم أحدث التقنيات العالمية المستخدمة الأمر الذي أسهم في تطوير الخدمات المخبرية والرفع من كفاءتها.بعد ذلك ألقى المدير التنفيذي للمركز الطبي بالهيئة الملكية في ينبع الدكتور حسن غفوري كلمة أعرب فيها عن شكره للمختبر الإقليمي على ما وجدوه من تعاون ودعم لخدمة المرضى، مؤكدا استعداد المركز الطبي للتعاون لخدمة جميع المرضى في محافظة ينبع.