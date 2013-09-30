أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

حرم أمير المدينة تشرف أمسية «الكل يهتم»

Google+ Print
حرم أمير المدينة تشرف أمسية «الكل يهتم» حرم أمير المدينة تشرف أمسية «الكل يهتم»

 صفاء المحضار (المدينة المنورة)

برعاية حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة سمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري تنظم وحدة «حمله وفصاله في عامين» بجمعية أطباء طيبة الخيرية بالتعاون مع إدارة التوعية الإسلامية «بنات» بالإدارة العامة للتربية والتعليم اليوم الحفل الإنشادي تحت شعار «الكل يهتم».ويأتي الحفل الذي يقام في خيمة العقيق مشاركة في الاحتفاء بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينظم تحت شعار «دعم الرضاعة الطبيعية بالقرب من الأمهات» وتكريم الأمهات اللاتي نجحن في الإرضاع الطبيعي بالرغم من مواجهة الصعوبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية