حرم أمير المدينة تشرف أمسية «الكل يهتم»

صفاء المحضار (المدينة المنورة)

برعاية حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة سمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري تنظم وحدة «حمله وفصاله في عامين» بجمعية أطباء طيبة الخيرية بالتعاون مع إدارة التوعية الإسلامية «بنات» بالإدارة العامة للتربية والتعليم اليوم الحفل الإنشادي تحت شعار «الكل يهتم».ويأتي الحفل الذي يقام في خيمة العقيق مشاركة في الاحتفاء بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينظم تحت شعار «دعم الرضاعة الطبيعية بالقرب من الأمهات» وتكريم الأمهات اللاتي نجحن في الإرضاع الطبيعي بالرغم من مواجهة الصعوبات.