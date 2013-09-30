القبض على شخصين مشتبه بتورطهما في إطلاق النار على مدرعة بالعريش

ألقت أجهزة الأمن بشمال سيناء، الأحد، القبض على شخصين مشتبه بتورطهما في إطلاق النار على مدرعة بوسط مدينة العريش.

وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على «حافظ م . ف»، و«عبد المجيد أ . س»، في أحد العمارات المواجهة لسنترال العريش عقب إطلاق النار على المدرعة.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط سلاح ناري مع أحدهما، وتمت إحالتهما للجهات المعنية للتحقيق معهما.

يذكر أن مسلحين استهدفوا مدرعة أثناء وقوفها أمام السنترال الرئيسي بوسط مدينة العريش بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى إصابة جندي كان في مقر خدمته وفتاة أثناء مرورها في المنطقة لتبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن، وطاردتهما قوات الأمن حتى تم إلقاء القبض عليهم.