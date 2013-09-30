تبادل الخبرات بين «التقنية» وهندسة جامعة المؤسس

معتوق الشريف (جدة)

وقف أكثر من 28 طالبا من كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز على احدث التقنيات والمعامل بالكلية التقنية بمحافظة جدة وذلك اثر زيارة عمل قاموا بها للكلية.واوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن هذه الزيارة تأتي في اطار التعريف بإمكانات الكلية التقنية والبشرية ومد جسور التواصل مع الكليات ذات العلاقة لبحث وسائل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتقنية.مشيرا الى ان الكلية التقنية بمحافظة جدة تسعى من خلال اهدافها الى استقطاب احدث وسائل التقنية الحديثة في مختلف التخصصات في برامجها التدريبية لتكون المخرجات قادرة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل بكل كفاءة واقتدار.مؤكدا في ذات الوقت على ان الكلية ترحب بكافة المقترحات والآراء العلمية من رجال الاعمال والجهات ذات العلاقة لتعزيز مفاهيم تطوير العملية التدريبية بما يوائم احتياجات سوق العمل.وقال السريعي «الكلية لديها برنامج متكامل خلال هذا العام ويهدف الى دعوة ابنائنا طلاب الثانوية العامة لزيارة الكلية وتعريفهم ببرامجنا التقنية ولتشجيع الراغبين والمهتمين منهم في الالتحاق بالعمل التقني والمهني في مختلف التخصصات».