انطلاق 100 مشروع في معرض «صنع بيدي» في جامعة المؤسس

أمنية خضري (جدة)

انطلقت البارحة الأولى فعاليات معرض صنع بيدي السنوي التاسع للمشاريع الصغيرة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ويستمر حتى الخميس المقبل. وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات والمشرفة العامة على المعرض الدكتورة عبلة عبدالحميد بخاري أن إجمالي المشروعات المشاركة بلغ 101 مشروع متنوعة في عدد من مجالات الإنتاج منها الديكور والإكسسوارات المنزلية، الأزياء، التصوير الفتوغرافي . إعداد المأكولات، فن الكورشيه، الكتابة والبحث العلمي، الفنون التشكيلية والخزفية، الأشغال اليدوية. وأشارت بخاري إلى أن معرض صنع بيدي للمشروعات الصغيرة يسلط الضوء ويتيح الفرصة للمشاركات للابتكار في مجال الصناعات الحرفية اليدوية التي تحمل قيمة بيئية وجمالية. ودعت وكيلة عمادة شؤون الطلاب القطاع الخاص إلى استثمار مشروعات الطالبات وتسويقها في سوق الإنتاج المحلي. وكشفت دكتورة بخاري عن الخطة القادمة التي تعتزم الجامعة تنفيذها دعما للمشروعات إيجاد «متجر دائم» لتسويق المنتجات داخل وخارج الجامعة إلى جانب العمل على مشاركة مشروعات الطالبات في معرض شباب الأعمال من أجل إطلاع المستثمرين والمستثمرات على المشاريع الإنتاجية للطالبات، مبينة أن الجامعة توظف منتجات الطالبات الحرفية وتتم الاستفادة منها في المناسبات الهامة وتقديم هدايا لزوار الجامعة من ابتكارات مشروعات المعرض.ومن جهتها، أشارت مديرة مركز صنع بيدي منال باحنشل إلى أن المعرض يعد أكبر أنشطة المركز للعام التاسع على التوالي إذ تحرص الطالبات المشاركات على التنوع في الأفكار التي تتواكب مع متطلبات المستهلكات عبر ابتكارات حرفية جديدة تجذب الانتباه وتساهم في التسويق، موضحة أنه في ختام أنشطة المعرض يتم الإعلان عن جائزة لأفضل مشروع.فيما أكدت رئيسة اللجنة الإعلامية للمعرض الدكتورة ريم علي الرابغي أن دور المركز الإعلامي التعاون مع وسائل الإعلام من أجل تسليط الضوء على المشروعات والتسويق لها في القطاع الخاص.