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دورة لتأهيل مدربات من 7 مناطق

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دورة لتأهيل مدربات من 7 مناطق دورة لتأهيل مدربات من 7 مناطق

 إبراهيم شهاب (جدة)

انطلقت بتعليم جدة أمس دورة تأهيل المدربات المركزيات لأكثر من سبع مناطق تعليمية بالمملكة والتي تقام على مدى ثلاثة أيام بعنوان «التعلم النشط» وبرعاية مساعدة مدير التربية والتعليم بجدة للشؤون التعليمية نور باقادر. وتستهدف الدورة 39 تربوية في كل مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة والنماص ونجران وحائل وحفر الباطن وغيرها، ويقود البرنامج التدريبي كل من المشرفة المركزية والمدربة مشاعل العبيكان من الإدارة العامة للتدريب التربوي، والمشرفة والمدربة جواهر المعشوق من إدارة التدريب التربوي بالرياض.وأشارت باقادر إلى أن أسلوب التعلم النشط في التعليم أصبح ضرورة ملحة في العالم اليوم، باعتبار الطالب محور العملية التعليمية.

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