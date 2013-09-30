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اعتماد 7 مراكز صحية جديدة بالقصيم

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اعتماد 7 مراكز صحية جديدة بالقصيم اعتماد 7 مراكز صحية جديدة بالقصيم
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم افتتاح سبعة مراكز صحية جديدة بالمنطقة بعد موافقة مجلس المنطقة عليها.وأوضح مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب بصحة القصيم عبدالله النصار أن هذه المراكز تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية في المواقع المحتاجة، مشيرا إلى أن المراكز الصحية التي وافقت عليها الوزارة هي مراكز ساق، ومشاش وجرود، والمخرم ،والركنة ، وطراق قبة، وعلباء والنعايم.وأضاف أن هناك معايير تطبقها وزارة الصحة لافتتاح المراكز الصحية حسب الأولوية، مؤكدا أن هذه المراكز المعتمدة ستؤدي دورها لتوفير الخدمة الصحية لمواطني المراكز.

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