جامعة سلمان تدعو الطلاب والطالبات لاستلام بطاقات الصراف

عبدالله القرني (الخرج)

دعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة سلمان بن عبدالعزيز الطلاب والطالبات المستجدين لاستلام بطاقات الصراف الآلي التي تم توزيعها على جميع الكليات داخل وخارج محافظة الخرج. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر أن استلام بطاقات الصراف الآلي سيكون عن طريق موظفي شؤون الطلاب في الكليات وموظفات شؤون الطالبات في كليات البنات، مشيرا إلى أن استحقاق الطلاب المستجدين بدءا من تاريخ 25/10/1434هـ وحتى 29/11/1434هـ وسوف يتم صرفها مع مكافأة الطلاب والطالبات لشهر ذو القعدة من العام 1434هـ، علما أن بطاقات الصراف الآلي لن يتم تنشيطها للطلاب المستجدين حتى يتم إيداع المبلغ بها بتاريخ 25/11/1434هـ.