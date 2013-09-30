الأمير خالد بن بندر يرعى حفل «الوطن» بمدارس منطقة الرياض

عبدالله الغامدي (الرياض)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.من جهة اخرى يرعى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني مساء اليوم، الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة المحاضرات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.وأعرب المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر على حضوره وتشريفه حفل الإدارة بمناسبة اليوم الوطني، مشيرا إلى أن رعاية سموه تعد دافعا للجميع لمواصلة التميز والإبداع والرقي في كافة مجالات العمل في الإدارة، مؤكدا أن جميع المدارس احتفت بهذه المناسبة الغالية التي تم من خلالها التوضيح للطلاب ما تحقق للمملكة من نعمة وأمن وخير بعد توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز الذي أرسى قواعدها وفق الشريعة الإسلامية ونجح في تأسيس الدولة بعد أن نشر العلم، وترسيخ مبدأ المواطنة الحقيقية. من جهته بين مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد المرشد أن الحفل سيشتمل على مشاركة كشفية وأوبريت يحكي المسيرة التاريخية في تأسيس هذه الدولة المباركة، ثم عرض فيلم تاريخي عن التعليم في المملكة عموما والرياض خصوصا، وكيف تطور إلى مراحل متقدمة. وستقدم طالبات مرحلة الروضة نشيدا ترحيبيا، ثم إلقاء فردي وجماعي من قبل مجموعة من الطلاب. وكشف المرشد أنه سيتم تكريم أبناء و بنات شهداء الواجب البالغ عددهم 51 طالبا وطالبة من أبناء الشهداء، إلى جانب الطلاب الفائزين بجوائز دولية، ثم يختتم الحفل بالعرضة النجدية.