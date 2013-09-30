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تحديث بيانات المعلمين المنقولين من «الدفاع»

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تحديث بيانات المعلمين المنقولين من «الدفاع» تحديث بيانات المعلمين المنقولين من «الدفاع»

 عبدالله الغامدي (الرياض)

بدأت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، في تحديث واستكمال البيانات وادخال رغبات التوجيه للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات من التشكيلات المعتمدة لرئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع إلى التشكيلات الإدارية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم.ورحب المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند بجميع المثبتين والمثبتات المنقولة وظائفهم، داعيا إياهم إلى سرعة استكمال وتحديث البيانات وإدخال الرغبات الكترونيا عبر موقع الإدارة (بوابة الرياض التعليمية) قبل نهاية يوم عمل 4/12/1434هـ. وأشار إلى أنه سيتم إعادة توزيع الزائدين من المشمولين بالقرار داخل قطاع النقل، بما يسدد الاحتياج والموازنة مع مراعاة مناسبة المؤهل للمرحلة، وسيتم صرف الراتب للمشمولين بالقرار بشيك للموظف والموظفة، بدءا من شهر ذي القعدة وحتى إعادة التوجيه والمباشرة الالكترونية في المكان الموجه إليه. وأكد على أن من لم يستكمل مسوغاته وإدخال الرغبات من المشمولين بالقرار قبل 4/12/1434هـ، سيتم توجيهه حسب الاحتياج والموازنة داخل قطاع النقل، مضيفا انه يمكن التواصل والاستفسارات من خلال زيارة الموقع الخاص بالمثبتين والمثبتات (http://ta-riyadhedu.gov.sa/mod)

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