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أمير القصيم يدشن حملة النهر الجاري بالمركز الحضاري ببريدة

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أمير القصيم يدشن حملة النهر الجاري بالمركز الحضاري ببريدة أمير القصيم يدشن حملة النهر الجاري بالمركز الحضاري ببريدة

 سلمان الضباح (بريدة)

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، حملة النهر الجاري التي يقيمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم ، وذلك بمسرح مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.أوضح ذلك مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم الشيخ الدكتور فهد الخضر الذي أشار إلى أن إقامة الحفل لإطلاق الحملة تأتي بناء على توجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وذلك لما للصلاة من أهمية عظيمة في الإسلام.

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