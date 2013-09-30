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أمير عسير يستقبل عميد الجاليات اليمنية وعضو الإفتاء بالمنطقة

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أمير عسير يستقبل عميد الجاليات اليمنية وعضو الإفتاء بالمنطقة أمير عسير يستقبل عميد الجاليات اليمنية وعضو الإفتاء بالمنطقة

 عبدالله القحطاني (أبها)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح أمس، عميد الجاليات اليمنية بالمملكة العربية ناصر بن علي العزيزي رئيس الجالية اليمنية بمنطقة عسير، يرافقه وفد من الجالية قدموا للسلام على سموه وتهنئته باليوم الوطني.وفي بداية اللقاء رفع العزيزي في كلمة له باسمه وباسم الجالية اليمنية في المملكة خالص التهنئة وأطيب الأمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو أمير منطقة عسير وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانون للمملكة، مؤكدا أن هذه المناسبة غالية على كل مواطن ومقيم، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.وأشاد العزيزي بما حققته المملكة من إنجازات جعلتها إحدى الدول المؤثرة على الساحة السياسية والاقتصادية الدولية وإكسابها احترام وتقدير المجتمع الدولي.من جهة أخرى، التقى سمو أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة عضو الإفتاء بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري لإطلاعه على ما تم بشان فرع الإفتاء بالمنطقة ومرحلة التأسيس.

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