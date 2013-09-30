المنيع يدشن قاعات للذكاء الصناعي بموهوبي نجران

سميحة آل صمع (نجران)

دشن مدير عام التربية والتعليم بمنطقة نجران ناصر بن سليمان المنيع صباح أمس، عددا من القاعات الجديدة الخاصة بالذكاء الصناعي والتدريب والورش الالكترونية ومعملا للحاسب الآلي بمقر إدارة الموهوبين بالمنطقة يرافقه عدد من المساعدين ومديري الإدارات ومشرفين من وزارة التربية والتعليم.وبين مدير إدارة الموهوبين بنجران محمد بن هادي آل هتيلة، أن القاعات الجديدة تتكون من قاعة للروبوت والذكاء الاصطناعي تضم احدث التجهيزات من روبوتات ومسارات وأجهزة محمول وطاولات تدريب إضافة إلى التسجيل في عضوية الجمعية العربية للروبوت والذكاء الصناعي، وقاعة أخرى للورشة الالكترونية تم تجهيزها بالتعاون مع المعهد الثانوي التجاري بنجران زودت بأحدث التجهيزات والطاولات الالكترونية وأجهزة الرصد الالكتروني واللحام وتصميم الشيبات والترانزستورات وعملية تصميم الدوائر الكهربائية وتنفيذها إضافة لمعمل حاسب آلي متكامل به أكثر من 16 جهازا مزودة بأحدث البرامج وشبكة انترنت عالية السرعة، كذلك قاعتي تدريب مستقلتين تحوي أفضل معدات التدريب من سبورات ذكية وأجهزة كمبيوتر وبرجكتورات وطاولات مشطوفة، وأكد آل هتيلة ان هذا التطوير يهدف إلى إيجاد بيئة تدريبية للطلاب الموهوبين تتماشى مع لغة العصر والتقدم المعلوماتي والتقني وفي نفس الوقت تلبي ميول ورغبات هذا الجيل، مضيفا أنه سيتم إطلاق برنامج أنا مبدع، والذي يستهدف جميع الطلاب الموهوبين في منطقة نجران وذلك بعد عيد الأضحى المبارك.من جهة أخرى يدشن المنيع الورشة الخاصة بمشروع تطوير برنامج منسقي الموهوبين ومشروع تطوير برنامج الموهوبين المدرسي والتي تنطلق اليوم أولى فعالياته بفندق الهوليدي إن وتستمر ثلاثة أيام سيتم خلالها دراسة ومراجعة تصميم المشروعين بصورة نهائية.